7 Inspirasi Kamar Mandi dengan Detail Menakjubkan

Terdapat banyak unsur yang dapat membuat kamar mandi yang berdimensi kecil sekalipun terasa lebih nyaman, bersih dan lapang. Terlalu banyak atau terlalu sedikit unsur yang ditambahkan memang dapat menjadi biang keladinya, tetapi seringkali para ahli berpendapat bahwa konsep yang tidak jelas seringkali menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Walaupun kamar mandi dengan desain modern dan minimalis masih kerap menjadi pilihan, tetapi bukan berarti detail dalam desain tidak dapat ditambahkan. Sesuai pepatah ’The devil is in the details’ kami menyajikan 7 inspirasi kamar mandi yang memiliki detail yang tak hanya sekedar menjadi pelengkap interior, tetapi juga cerdas.