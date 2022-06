7 Langkah Mudah Membuat Pot Hias dari Beton

Ada sebagian di antara kita yang gemar utak-atik, membuat sesuatu yang baru dengan bahan yang ada di sekitar kita. Hobi DIY (Do It Yourself) sangat menguntungkan karena bisa menghemat uang dan mengisi waktu luang. Bahkan bisa juga menjadi sarana terapi untuk membebaskan diri dari stres dalam kehidupan sehari-hari.

Pot bunga buatan sendiri bisa membuat tanaman hias Anda semakin cantik. Anda pun bebas berkreasi membuat pot bunga dengan model apapun yang Anda inginkan. Beberapa tanaman dalam pot yang diatur sedemikian rupa bisa menyulap teras rumah jadi taman kering modern yang sedap dipandang. Selain daun yang menghijau, tanaman hias akan semakin indah jika diletakkan dalam pot bunga yang unik. Berikut cara membuat pot bunga dengan bahan dasar beton.