Meja Inovatif: Center Piece Sempurna untuk Ruangan Simpel Anda

Seperti judulnya, meja panjang ini memang sengaja ditemani kursi yang dikonsep layaknya ayunan. Perpaduan konsep modern dan klasik ini terinspirasi dari salah satu quote seorang peraih nobel sastra George Bernard Shaw, yang berujar bahwa We don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing.

Ungkapan yang mengajak kita untuk terus bermain sebelum tua inilah yang membuat wujud meja unik ini hadir di pasaran. Seperti yang terlihat pada gambar, meja eksklusif ini berdiri didalam satu rangka khusus yang memiliki tiang penyangga di keempat kakinya.

Tiang ini berguna sebagai penopang rangka setiap bangku ayunan yang mengelilinginya. Selain sebagai tempat meeting, meja yang dapat diletakkan di outdoor maupun di indoor ini juga dapat dijadikan meja makan atau sekedar tempat bersantai bersama teman atau keluarga.

Jika dirinci dari segi materialnya, meja dengan delapan kursi ayunan ini dibekali dengan kayu khusus yang berasal dari batang pohon Walnut dan Oak.