Apartemen Bergaya Skandinavia yang Wajib Ditiru!

Less is more. Kamar tidur ini dirancang sederhana, namun memiliki banyak keistimewaan. Tidak banyak furnitur yang dipakai. Cukup sebuah tempat tidur kayu dengan sprei berwarna putih serta kombinasi cat dinding putih dan abu-abu, membuat siapapun yang masuk ingin, segera berbaring di sini. Dan pintu lipat yang mengarah ke balkon membuat kamar ini menjadi sangat nyaman, karena udara dan cahaya bebas masuk. Tidur pun menjadi semakin nyaman.