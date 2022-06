Rumah Kayu Jepang yang Unik dan Berkarakter

Kebanyakan rumah baru dibangun dengan sudut yang tepat dan geometri sederhana. Hal ini ditujukan sebagai efisiensi penggunaan material bahan bangunan. Namun, kondisi ini sering kali membuat rumah menjadi kehilangan cita rasa dan karakter. Pasalnya, penggunaan sudut dengan derajat yang tidak biasa terkadang memberikan nuansa tersendiri pada sebuah rumah. Arsitek asal Jepang, Architecture Design Room disewa untuk melakukan eksplorasi dan membangun sebuah rumah kayu dengan spirit yang unik. Mereka menamai rumah ini 'Tree of Tsuinosumika—out of the mountain' atau Rumah Kayu Tsuinosumika di Daerah Pegunungan. Seluruh bagian interior rumah ini hampir didominasi oleh material berbahan kayu. Desain yang tidak biasa ini akan membuat kita berpikir sedang berada di dalam sebuah pohon. Unik memang. Mari kita lihat beberapa gambar rumah Jepang ini.