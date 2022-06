Hunian Serba Kayu Modern di Jepang

Dari arsitek di Chigasaki di bawah naungan Kengaku, hadirlah House of Saiju, sebuah rumah khas Jepang modern yang didominasi kayu pucat yang hangat dan cocok untuk menjadi rumah tinggal bagi kaum urban. Menurut para desainernya, House of Saiju terletak di area hijau di daerah timur, sedikit jauh dari laut dan merupakan area strategis di wilayah utara. Tadinya, House of Saiju merupakan rumah yang didesain seperti pada umumnya, dan memiliki rencana terbuka di bagian selatan menuju ke utaranya. Namun, adanya ruangan dan bangunan besar bertingkat dua di atas tanah dengan ketinggian 60 cm dari jalan sempit di wilayah barat, adanya tempat parikir untuk dua mobil sekaligus, membuat rencana pembangunannya berubah.

Seiring dengan adanya perubahan inilah, dibuka jalur barat yang lebar dan menempatkan bangunan di bagian utara dan selatan di atas tanah dengan ketinggian 60 cm. Untuk mendapatkan sinar matahari di bagian selatannya, lantai kedua dari bangunan ini direncanakan agar tampak lebih hidup dan fungsional. Terdapat bukaan melingkar pada ketinggian tertinggi di bangunan sebelah utaranya sehingga cahaya masuk secara maksimal dari pagi hari meski di wilayah selatan sekalipun. Meski dibuat terbuka, privasi dari bangunan tetap terjaga. Adanya bangunan deck yang menghadap ke jalanan menghalangi pandangan dari jalanan namun membuat orang yang sedang berdiri di atasnya dapat melihat pemandangan bunga sakura.

Di lantai satu, terdapat ruangan anak-anak besar serta terdapat juga halaman mungil di bagian dalamnya. Di setiap ruangannya, terdapat atmosfer berbeda dengan pemandangan langit dan hamparan hijau sekeliling yang bisa dilihat saat menaiki tangga. Interior rumah ini juga didesain agar sealami mungkin, melihat penggunaan langit-langitnya yang terbuat dari plywood bersih dengan permukaan datar pada tembok dan papan kayu cedar untuk lantainya. Secara keseluruhan, bangunan House of Saiju ini memberikan sentuhan menyegarkan pada area dengan jalan sempit dengan cara menata tekstur kayu.