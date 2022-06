Detail Dapur Klasik dan Kontemporer untuk Anda Penyuka Kesederhanaan

Semakin hari, dekorasi dan interior yang makin populer justru benar-benar menjiwai ungkapan less is more . Alhasil, banyak ruangan di dalam rumah didekor seminimalis mungkin untuk menonjolkan nuansa elegannya, tak terkecuali dapur. Tempat berbagai kegiatan seperti memasak, makan dan kadang bercengkerama ini justru menjadi lebih maksimal dan fungsional jika dijaga tetap konsisten pada desain dapur klasik nan kontemporer, seperti berikut ini.