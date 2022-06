Kamar Tidur : 6 Desain Menawan dengan Dua Tempat Tidur

Arsitek Kababie membawa kita proposal segar, muda, dan romantis. Di tempat tidur paranada kayu ringan terdapat penutup dasar oker warna gelap – pakaian berwarna. Bagian kepala menyatukan beberapa bagian yang terbungkus di tempat tidur, seperti ceruk yang terlibat. Dinding utama meskipun terkena blok beton, tidak terlihat dingin untuk cahaya keemasan samar dari lampu yang bersinar indah dan mengundang relaksasi. Lampu pintu dan toilet, lampu membaca terpisah, hampir membagi ruang, sehingga setiap orang dapat memiliki urusan sendiri tapi tetap bersama-sama di ruang yang intim dan ramah. You and Me.