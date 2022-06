Gaya Berani dan Cantik Rumah Klasik-Victoria

Ya. Rumah ini memiliki area masuk yang klasik, di mana struktur lantai kayunya yang solid, menjadi pondasi yang tepat untuk lampu gantung berbentuk mahkota, dan lonceng-lonceng kaca yang diletakkan di atas lemari kayu. Dan yang juga menarik dari area ini adalah, bentuk dinding tangga yang melengkung, sebuah detil pemikiran yang out of the box, dan menawan.