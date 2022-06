Rumah Penuh Kejutan nan Menawan untuk Pasangan Muda!

Inilah karakter asli sang pemilik rumah! Penuh warna dan mencintai karya seni! Wallpaper warna-warni tentu menjadi elemen paling mencolok dalam kamar tidur ini. Tak ketinggalan warna-warni mencolok pada bantal membuat area ini begitu segar dan hidup. Jangan lupakan beberapa elemen dekoratif lainnya dengan tulisan-tulisan yang menarik perhatian seperti, Keep Calm There's No Place Like Home , You+Me=Awesome , You make me happy when the skies are grey . Bukankah ini sangat romantis? Terlebih lagi ada gambaran sepasangan suami istri dan seekor anjing pada bantal yang menggambarkan siapa penghuni rumah indah ini.

