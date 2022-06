8 Tip untuk Membuat Rumah Anda Dikagumi Teman-teman!

Namun, dari tip-tip dan rekomendasi rasional di atas, aspek yang paling penting adalah, Anda harus mempertahankan individualisme dan kepribadian Anda sendiri. After all, ini adalah rumah Anda, dan bagaimana Anda harus merasa nyaman di dalamnya. Ini artinya: buang jauh-jauh hal-hal yang membosankan, dan kelilingi diri dengan apa yang bisa membuat Anda bahagia: warna favorit Anda, pola kesukaan dan kesenangan-kesenangan pribadi Anda dalam berbagai hal. Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan Anda kepada Pixers, yang telah mengabdikan dirinya untuk keragaman dan individualisme, yang membantu Anda menceritakan kisah Anda sendiri di dalam rumah Anda. It can not be more individual.