11 Detail Simpel yang Akan Mengubah Tampilan Dapur Manapun

Apakah anda ingat peribahasa Inggris ’the devil is in the details’? Kalimat ini pas sekali dengan apa yang akan homify sajikan. Banyak yang sulit menata dapur sehingga tetap cantik dan fungsional, terutama jika dimensinya kecil. Pada umumnya kesalahan menata sebuah ruangan adalah meletakkan terlalu banyak benda atau furnitur yang sesungguhnya tidak diperlukan, sehingga ruangan terasa lebih kecil, dan pada akhirnya sulit dibersihkan. Untuk dapur, ini dapat berpengaruh pada kualitas makanan anda dan tentunya kemudian pada kualitas hidup anda.

Seringkali menambahkan detail dengan cerdas pada bagian tertentu memberikan aksen yang lebih berkarakter daripada menambah sepuluh dekorasi yang tidak jelas tujuannya. Buktikan sendiri..