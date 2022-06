Cara Mudah, Murah dan Cepat Merenovasi Dapur

Dapur, adalah jantung dari rumah-rumah modern: lingkungan di mana keluarga berkumpul tidak hanya untuk makan atau memasak, tapi juga bertukar cerita, melakukan pekerjaan rumah, dan banyak lagi lainnya. Karena alasan inilah, sangat penting untuk merancang dapur dengan hati-hati – dengan memperhatikan jenis lingkungan seperti apa yang ingin kita buat, apa kebutuhan kita, dan tentu saja, anggaran. Jadi, mengapa tidak mempertimbangkan ide untuk membangunnya sendiri? Dengan sedikit ketangkasan dan banyak kreativitas, kita dapat menambahkan sentuhan-sentuhan segar pada dapur kesayangan. Berikut beberapa cara meng-upgrade dapur dengan jurus DIY. Yes. Do It Yourself!