26 Tips Membuat Taman Anda Menjadi Berwarna dan Menyegarkan!

Jujur saja, ketika kita ingin memberikan sedikit sentuhan warna pada taman di rumah, maka hal yang paling sering dilakukan adalah menanam berbagai bunga warna-warni seadanya. Ya, kan? Tapi nyatanya, masih banyak cara lain untuk memberi efek segar dan hidup pada taman.

Ya. Kita semua menginginkan sebuah taman yang cantik, tetapi sayangnya, usaha yang kita lakukan hanya itu-itu saja, dan cenderung membosankan. Kecuali jika Anda seorang pakar tanaman profesional, maka kesalahan dalam memilih tipe bunga atau jenis pohon, sulit dihindari. Tapi tenang saja, kami di homify akan memberikan tips mudah untuk memberi sentuhan warna, yang akan membuat taman Anda semakin keren, bergaya dan segar dipandang, tanpa perlu menggunakan tanaman dengan perawatan yang rumit. Yes, you can do the magic with your current fabulous and easy plant!