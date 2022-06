7 Ide Desain Dinding Fantastis!

Wallpaper semakin digemari dan menjadi pilihan utama dalam mendekorasi ruangan saat ini. Mengingat banyaknya pilihan motif dan tekstur yang tersedia, Anda mungkin bingung untuk memilih gaya yang tepat. Nah, Anda dapat meminta bantuan kepada para ahlinya, jika ragu. Prinsip utamanya adalah: Less is more. Pilihlah motif yang sederhana untuk memberi kesan mewah pada ruangan. Padukan warna dinding dengan warna wallpaper dan furnitur, sehingga membentuk sebuah pola warna yang menarik, dan tidak saling bertabrakan.