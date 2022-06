10 Tanaman yang Buat Halaman Anda Makin Bersinar

Pada pandangan pertama, orang mungkin berpikir bahwa lumut adalah tanaman yang tidak spektakuler. Tumbuh di tanah dan menyebar di tempat gelap berbayang dan dengan senang pada lembaban. Tapi lumut tidak butuh banyak hal untuk berkembang biak. Banyak lanskap arsitek hari ini yang bergantung pada lumut, desain vertikal dinding eksterior, misalnya di daerah perkotaan. Dan di kebun, juga, lumut menutupi batu cantik dan kerikil. By the way, lumut sempurna untuk pengaturan dekoratif di rumah, misalnya untuk Paskah atau Natal. Siapapun menanam lumut di kebun selalu memiliki persediaan di pintu depan.