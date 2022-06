Ini dia 13 Rumah Nyaman yang Bisa Dibangun dengan Dana Terbatas

Untuk contoh rumah minimalis satu ini, arsitek merasa tertantang untuk mendesain rumah yang tidak hanya ‘segar’ secara visual, namun memperhitungkan secara cermat setiap jengkal lahan yang tidak terlalu besar ini, menjadi ruang-ruang fungsional yang memberikan dampak positif bagi penghuninya kelak.





Penggunaan kayu sebagai bagian dari konsep desain terlihat pada tampilan bangunan; Trap tangga utama beton cor yang dilapis dengan multipleks; Lantai parket kayu pada kamar tidur utama ; Deck kayu pada lantai teras-foyer dan balkon lantai atas ; serta pada hampir semua custom furniture-nya.





Dan berikut hitung-hitungan biaya bangun rumah minimalis:

1. Biaya tenaga kerja tukang

Pertama hitung dulu berapa biaya tukang yang akan bekerja. Sistem harian, biayanya per hari sekitar Rp100-150 ribu per hari. Biaya borongan sekitar Rp600-800 ribu per meter persegi.

2. Luas tanah dan bangunan

Untuk contoh jika ingin membangun rumah 21/60, Anda membutuhkan tanah seluas 60 meter persegi dan harga tanah di di Jakarta sekitar Rp2.000.000/m². Jadi, biaya yang perlu disediakan untuk membeli tanah= Rp2.000.000 x 60 = Rp120.000.000.





Perkiraan biaya untuk pembelian material, seperti pasir, batu bata, semen, genteng, keramik, dan sebagainya, bisa Anda komunikasikan dengan arsitek atau kepala pekerja, material apa saja yang dibutuhkan dan berapa harganya.