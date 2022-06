10 Cara Murah Menghias Dapur Anda!

Tidak ada yang bisa menaikkan semangat dengan lebih baik, selain kalimat-kalimat motivasi. Termasuk saat Anda sedang mengeluarkan piring dari mesin cuci, mengupas bawang untuk makan malam, atau menyapu lantai dapur. Contohnya, seperti ilustrasi di atas yang dibuat oleh brand Portugal, Maria Tigela, atau kalimat Maria Tigela lainnya seperti, ’Cooking with love, for those we like best, with those we like best.’ Selain ilustrasi kalimat-kalimat motivasi, Maria Tigela juga memiliki mangkuk-mangkuk indah dan sendok-sendok dengan berbagai bentuk. Silahkan lihat situsnya untuk info detilnya.