7 Pilihan Bahan Alami Untuk Gaya Modern Kontemporer

Setiap material bangunan memiliki karakter unik tersendiri yang membedakan material tersebut dari material lainnya. Dalam merancang sebuah bangunan, kearifan arsitektur tidak dapat terlepas dari pemilihan material. Seorang arsitek modern ternama, Louis Kahn, pernah berkata:

“And it’s important, you see, that you honor the material that you use. [..] You can only do it if you honor the brick and glorify the brick instead of shortchanging it.” (Jadi, sangatlah penting untuk menghormati (karakter) material yang kamu gunakan. [..] Namun itu hanya dapat dilakukan jika kamu menghormati bata serta menjunjung (karakter) bata itu dan bukan mengubahnya)

Beranjak dari pokok pikiran ini, buku ide kali ini memaparkan ragam pilihan material yang dapat tampil indah dengan jujur, tanpa perlu banyak campur tangan lebih dari perancang atau pengguna.