9 Kesalahan Ini Bikin Rumah Tampak Sempit

Kita cenderung memilih untuk membeli furnitur yang dijual di toko meski bentuknya tidak sesuai dengan kondisi rumah kita. Solusinya, gunakanlah furnitur built in. Furnitur built in adalah furnitur yang seolah-olah ditanamkan dalam dinding. Bisa berbentuk lemari pakaian, lemari dapur, rak buku, dll. Furnitur built in memang membutuhkan biaya lebih besar dari furnitur siap pakai. Namun efek yang dihasilkannya tak bisa dinilai dengan uang.

