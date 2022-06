Berapa Biaya Untuk Memasang Teras?

Ketika berbicara tentang material, kami memiliki beberapa pilihan untuk membantu Anda mempercantik patio termasuk paving, pengenduran batu dan papan kayu. Pemilihan material Anda, sebagaimana ditentukan juga dari desain final, akan mempengaruhi biaya keseluruhan.

Biaya ini per meter kubik juga akan bervariasi di beberapa perusahaan konstruksi, semakin berpengalaman biasanya lebih tinggi pula biayanya. Meski begitu, pilihan itu lebih aman dan investasi aman karena Anda akan terjamin kualitasnya.

Untuk gambaran kasar untuk biaya patio, lihat contoh berikut :

- Ubin kotak : Rp.105.000 per m2. Rp.30 jutaan (harga untuk material dan pekerja untuk 30 m2 patio) - Paving batu : Rp.385.000 per m2. Rp.38 jutaan (harga untuk material dan pekerja untuk 30 m2 patio) - Ubin batu pasir : Rp.420.000 per m2. Rp. 41 jutaan (harga untuk material dan pekerja untuk 30 m2 patio) - Ubin bertekstur berkualitas : Rp.560.000 per m2. Rp. 50 jutaan (harga untuk material dan pekerja untuk 30 m2 patio)