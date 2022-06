6 Cara Membuat Pot Tanaman Hias Dari Beton

Beton memiliki pesonanya sendiri dan telah lama menjadi bahan dasar bagi sejumlah asesoris menarik di rumah dan taman kita. Proyek DIY (Do It Yourself/ lakukan sendiri) menggunakan bahan beton juga cocok untuk para pemula. Cukup dengan beberapa langkah sederhana kita sudah bisa menghasilkan sesuatu yang indah dengan bahan ini.

Pada kesempatan ini homify akan memaparkan cara membuat pot tanaman hias dari bahan beton. Dengan hanya 6 langkah, Anda dapat membuat wadah tanaman unik dalam bentuk dan ukuran apapun. Bahkan kerang kecil atau pecahan kaca dapat ditambahkan agar hasilnya lebih indah. Baik pot kecil untuk kaktus atau bak tanaman besar untuk tanaman, proses pembuatannya dijamin menyenangkan dengan panduan DIY dari homify.

Sebelum mulai, siapkanlah bahan-bahan berikut ini:

- Beton instan (bisa dibeli di toko bahan bangunan atau toko online)

- Sarung tangan dapur atau sarung tangan bangunan

- Minyak parafin atau pelumas lainnya

- Cetakan, atau karton dan gunting untuk membuat cetakan

- Ember atau kereta sorong untuk mencampur

- Serpihan kaca, manik-manik kaca, kerang, batu kerikil, atau sesuai selera

- Film plastik atau tas plastik

Sudah siap semua? Mari kita mulai!