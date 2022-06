7 Ide Untuk Mempercantik Dinding Rumah Anda

MYAH - Make Yourself At Home

Kabinet built in berukuran besar cocok untuk mempercantik dinding rumah, dan menjadi tempat penyimpanan yang unik. Koleksi buku, botol minuman atau pajangan yang ditaruh di kabinet built in akan membuat rumah jadi rapi. Yup, kabinet atau lemari built in memang memperlihatkan seolah-olah menempel dan menjadi satu di dalam dinding. Padahal kabinet tersebut ada di luar dinding. Nah, untuk memanfaatkan ruang dan memuat banyak barang, Anda bisa membuat kabinet built in sampai ke atas.