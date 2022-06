7 Tips Membersihkan Rumah Dengan Cepat dan Efektif

Ya, kita tahu betapa sulitnya membersihkan piring kotor setelah digunakan, terutama saat kita lelah atau terburu-buru. But did you know? Tempat cuci piring itu mengandung bakteri 100.000 kali lebih banyak daripada bakteri di kamar mandi. Hiii serem banget kan? Itulah sebabnya lebih baik segera mencuci piring ketika selesai dipakai, untuk menghindari bakteri dan virus, dan juga agar dapur tetap bersih dan sehat.