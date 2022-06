7 Tips Menghemat Pemakaian Energi di Rumah

Salah satu cara termudah tapi penting yang bisa dilakukan untuk menghemat energi adalah memencet tombol 'off' pada semua perangkat elektronik, mulai dari monitor PC sampai televisi dan dari saklar lampu sampai mesin cuci. Mode standby yang sering kita gunakan ternyata memakan banyak tenaga listrik, juga biaya. Sebenarnya, sekedar mematikan perangkat elektronik saja tidak cukup. Putuskan hubungan antara perangkat elektronik dan listrik dengan menekan tombol 'off' pada stopkontak strip utama. Kita dapat menghemat pemakaian listrik dengan satu langkah mudah dan mengurangi emisi CO2 sampai dengan 220 kg per tahun. Charger (pengisi daya) ponsel, alat cukur dan baterai yang dapat diisi daya harus diputuskan dari stop kontak sesering mungkin.