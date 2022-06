10 Tips Agar Lebih Giat Belajar dan Bekerja di Rumah

Mana yang paling benar, sedikit itu lebih (less is more) atau banyak itu lebih? Yang jelas, tidak ada yang paling sempurna di antara keduanya. Apapun kondisi kita, tidak perlu memaksakan diri untuk menghadirkan segalanya di ruang baca atau ruang kerja. Tujuannya, agar kita tahu kapan pergi dari ruang baca atau ruang kerja sementara waktu untuk mencari apa yang kita butuhkan. Agar kita punya waktu untuk berinteraksi dengan dunia luar sebentar sebelum kembali jadi kutu buku. Misalnya, kita harus pergi ke rental komputer karena tidak punya printer di rumah. Atau harus pergi ke perpustakaan umum untuk mencari tambahan data karena di Google tidak tersedia. Sama seperti tujuan kita belajar, yaitu agar kita bisa memahami dan melakukan dengan lebih baik, dan bukan untuk jadi sempurna.