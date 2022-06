11 Desain Ubin Sempurna Untuk Teras dan Halaman

Gambar berikut adalah halaman belakang yang juga menggunakan flooring batu alam. Perbedaan terletak pada ukuran batu alam yang digunakan. Seperti yang telah kami ungkap sebelumnya, batu andesit adalah jenis batu alam yang paling populer digunakan untuk keperluan eksterior (dan interior) di Indonesia. Berikut akan kami bocorkan sedikit informasi mengenai harga batu andesit eksterior agar bisa menjadi bahan referensi Anda.

Harga batu andesit eksterior ditentukan berdasarkan ukuran, ketebalan, dan jenis batu andesit itu sendiri. Jenis batu andesit yang paling murah adalah batu alam andesit polos bakar ukuran 10 x 10 x 1, 4 cm seharga Rp 75 ribu per meter persegi. Tak jauh berbeda dengan harga batu alam candi polos ukuran 10 x 20 x 1, 4 cm, yaitu Rp 78 ribu per meter persegi. Semakin besar ukuran batu alam, semakin mahal pula harganya per meter persegi.