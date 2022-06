2 Rumah 1 Lantai dengan 2 Kamar Tidur

Jika dilihat dari sudut yang tinggi, sudah jelas bahwa desain rumah ini difokuskan untuk menjadi sejuk. Bisa terlihat dari dekorasi jendela dan pintu kaca beningnya dengan mekanisme pembukaan berengsel, juga desain atap pelana yang membuat struktur plafon menjadi tinggi, serta penggunaan berbagai jenis tanaman dan tumbuhan untuk menciptakan ruang hijau, dan penambahan sumber air. All in all, tampilan keseluruhan rumah ini sudah terlihat jelas; cerah dengan desain ramah berdasarkan sifat dasarnya yang lembut.

Rumah satu lantai ini dilengkapi dengan berbagai sudut dan ruang kehidupan yang fungsional, rumah yang didedikasikan untuk kesederhanaan dan value.