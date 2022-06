Apartemen Modern 100 m² dengan Interior Kayu Menakjubkan

Putih untuk dapur ? Why not. Dominasi putih pada dapur menjadikan ruangan nampak bersih dan lega. Sementara aksen hitam membantu mempertegas karakter ruangan. What a perfect combination! Pot bunga di atas washtafel? Hmm… ide briliant berikutnya. Dijamin sesi memasak dan membersihkan perabotan bergeser dari melelahkan menjadi menyenangkan.