Desain interior minimalis selalu merupakan perpaduan yang tepat dari segi estetika dan fungsionalitas. Pada gaya minimalis, konsep less is more termasuk salah satu pakem utama yang tak boleh dilanggar.

Pertanyaannya, bagaimana caranya mewujudkan desain interior minimalis yang apik? Pengaturan semua elemen dekoratif secara tepat adalah jawabannya. Nah, berikut kami hadirkan 35 ide desain interior minimalis yang pasti Anda suka. Yuk, langsung simak!