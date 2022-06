6 Inspirasi Rumah Kecil dengan Garasi

Dan jika Anda masih kekurangan ruang pada bangunan utama rumah Anda untuk menyertakan sebuah garasi, maka desain carport garasi yang clean dan modern ini, akan lebih sesuai untuk melindungi kendaraan Anda.

Rancang garasi menurut keinginan Anda, sesuaikan dengan besarnya kendaraan, dan kemudian hubungi tenaga profesional untuk membangunnya. Just be more creative, and make your life easier!