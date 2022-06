Cara Menghitung Biaya Pembangunan dan Desain Ruko

Mengingat harga material bangunan antara satu daerah dan daerah lain di Indonesia tidak sama, maka lokasi ruko akan sangat menentukan berapa besar biaya pembangunan ruko yang perlu disiapkan. Upah pekerja bangunan pun bervariasi. Di akhir tahun 2017, misalnya, upah pekerja bangunan di Jakarta mencapai kisaran Rp 80 ribu sampai Rp 100 ribu per hari. Sedangkan biaya pembangunan ruko berada di kisaran Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per meter persegi.

Daftar harga material bangunan berikut ini bisa menjadi bahan panduan dalam menetapkan biaya pembangunan ruko tahap awal (belum finishing).

1. Batu bata: antara Rp 725 – Rp 900 per biji

2. Batu kali: Rp 175 ribu per meter kubik

3. Semen: antara Rp 50 ribu – Rp 80 ribu per 50 kg

4. Pasir: antara Rp 185 ribu – Rp 250 ribu per meter kubik

5. Gamping: Rp 90 ribu per kuintal

6. Kerikil: Rp 205 ribu per meter kubik

7. Rangka atap baja ringan: antara Rp 120 ribu – Rp 185 ribu per meter persegi

8. Kayu (berdasarkan jenis):

- Borneo: Rp 1,6 juta – Rp 1,8 juta per meter kubik

- Meranti: Rp 2,1 juta – Rp 3 juta per meter kubik

- Kamper: Rp 3,1 juta – Rp 5 juta per meter kubik

- Dolken Bogor: Rp 10 ribu – Rp 12 ribu per batang. Dolken Gelam: Rp 25 ribu – Rp 35 ribu per batang

9. Genteng (berdasarkan jenis):

- Beton: Rp 7 ribu – Rp 9 ribu per biji

- Kaca: Rp 35 ribu – Rp 50 ribu per biji

- Keramik: Rp 9 ribu – Rp 13 ribu per biji

- Aspal: Rp 65 ribu – Rp 175 ribu per meter

- Tanah liat: Rp 2 ribu – Rp 8 ribu per biji