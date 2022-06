5 Inspirasi Ekstensi Rumah Beserta Biaya dan Desain

Ekstensi rumah dengan cara membangun lantai tambahan di atas rumah adalah salah satu cara yang paling populer. Ini biasanya dilakukan bila memperluas rumah ke samping atau ke depan/ belakang tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan membuat area tambahan menjadi dua lantai atau lebih.

1. Bujet

Agar dapat menentukan besarnya biaya ekstensi rumah, perlu diputuskan sistem pekerjaan apa yang akan digunakan. Ada dua sistem yang bisa dipilih, yaitu sistem per meter persegi dan sistem per jenis pekerjaan. Menghitung biaya renovasi per meter persegi lebih mudah, karena cukup mengalikan luas area yang hendak dibangun dengan tarif per meter persegi yang ditetapkan kontraktor. Bila tarif sudah termasuk biaya material dan upah tenaga kerja, maka diperkirakan biaya akan mencapai Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta per meter persegi. Misalnya dimensi area yang akan dibangun adalah 4 x 10 meter, maka perkiraan biayanya adalah 4 x 10 x Rp 3 juta = Rp 120 juta.

Sedangkan sistem per jenis pekerjaan lebih rumit, karena harus diketahui harga satuan per jenis pekerjaan dan volume area yang akan dibangun. Meski demikian, sistem ini memiliki kelebihan dalam hal keakuratan. Berdasarkan dimensi area yang sama (4 x 10 meter), maka perkiraan biaya per jenis pekerjaan (plus biaya material) adalah :

1. Pekerjaan bongkar rumah: 1ls x Rp 20 juta = Rp 20 juta;

2. Pekerjaan pemasangan struktur balok: 3 meter kubik x Rp 3 juta = Rp 9 juta;

3. Pekerjaan pemasangan struktur lantai: 4 meter kubik x Rp 3 juta = Rp 12 juta;

4. Pekerjaan pemasangan struktur kolom: 0,5 meter kubik x Rp 3 juta = Rp 1,5 juta;

5. Pekerjaan pemasangan struktur ring balok: 3 meter kubik x Rp 3 juta = Rp 9 juta;

6. Pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan: 50 meter persegi x Rp 120 ribu = Rp 6 juta;

7. Pekerjaan pemasangan atap multi roof: 50 meter persegi x Rp 50 ribu = Rp 2,5 juta;

8. Pekerjaan pemasangan pintu dan jendela: Rp 15 juta;

9. Pekerjaan pemasangan lantai keramik: 40 meter persegi x Rp 50 ribu = Rp 2 juta;

10. Pekerjaan pemasangan plafon: 40 meter persegi x Rp 100 ribu = Rp 4 juta;

11. Pekerjaan pembuatan plesteran: 50 meter persegi x Rp 35 ribu = Rp 1 juta 750 ribu;

12. Pekerjaan pembuatan acian: 50 meter persegi x Rp 25 ribu = Rp 1 juta 250 ribu;

13. Pekerjaan pemasangan instalasi listrik: Rp 2 juta;

14. Pekerjaan pemasangan pipa: Rp 1 juta;

15. Lain-lain: Rp 10 juta;

Total biaya: Rp 97 juta.

2. Desain

Desain rumah kembali pada selera dan kebutuhan masing-masing pemilik rumah. Tentunya desain yang terbaik adalah yang sesuai dengan kondisi finansial. Beberapa contoh desain rumah dua lantai bisa dilihat di sini.

3. Waktu

Selain desain dan RAB (rencana anggaran biaya), lamanya waktu yang diperlukan untuk ekstensi rumah perlu dibicarakan dengan kontraktor. Mengingat ekstensi rumah menjadi dua lantai atau lebih adalah pekerjaan renovasi besar-besaran, sangat tidak memungkinkan para penghuni rumah tinggal di dalamnya selama proses renovasi berlangsung. Para penghuni rumah harus pindah ke rumah kontrakan untuk sementara waktu. Bila renovasi tidak selesai tepat pada waktunya, biaya yang harus dikeluarkan akan bertambah untuk membayar ongkos sewa rumah.