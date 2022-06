Bunga Krisan: Manfaat, Cara Menanam dan Perawatannya

Umumnya, bunga krisan yang banyak di temukan di sekitar kita adalah tanaman hibrida yang didatangkan dari Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat, dan telah beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Di kalangan penjual tanaman hias, bunga krisan dibedakan menjadi dua macam, yaitu bunga krisan standar yang terdiri dari satu kuntum bunga pada satu tangkai. Sedangkan jenis lainnya yaitu bunga krisan spray, yang memiliki 10 sampai 20 kuntum bunga di setiap tangkainya. Bunga krisan standar biasanya berukuran lebih besar dari bunga krisan spray, yaitu dengan garis tengah kelopak 3-5 cm.

Berdasarkan kebutuhan pemanfaatannya, bunga krisan dibedakan menjadi bunga krisan pot dan bunga krisan potong. Harga bunga krisan potong bisa mencapai Rp120.000- Rp140.000 per tanaman yang sudah jadi. Sedangkan harga bunga krisan potong sangat terjangkau, yaitu antara Rp13.000 sampai Rp24.000 per pot yang sudah siap tanam. Sedangkan harga bibit/benih bunga krisan juga bervariasi, antara Rp10.000-Rp14.000 per paket. Saat ini juga telah ditawarkan bibit bunga krisan tiga warna yang didatangkan dari luar negeri dan harganya juga jauh lebih mahal, yaitu mencapai Rp50.000 per paket.