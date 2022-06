Kelebihan dan Kekurangan Rumah Minimalis

Kelebihan

Keterbukaan itu baik untuk kesehatan jiwa dan raga. Kondisi fisik dan psikologis akan lebih sehat bila rumah terpapar cukup sinar matahari. Selain itu, suasana terbuka juga membantu memperbaiki jalinan komunikasi antar anggota keluarga. Tujuan ini bisa tercapai dengan mendesain rumah menjadi rumah minimalis, karena gaya interior minimalis mengutamakan atmosfer lapang dan fungsionalitas yang maksimal. Gaya ini juga cenderung mencerminkan konsep futuristik yang direalisasikan dengan dominasi material kaca. Gaya interior minimalis juga bisa jadi solusi bagi mereka yang ingin memperluas rumah tanpa membangun ruangan baru atau proses renovasi rumah besar-besaran.

Interior open space memang bisa diterapkan pada gaya interior apapun, tapi pada gaya minimalis konsep open space adalah pakem atau karakteristik utama. Contoh desain pada gambar merupakan paduan antara gaya minimalis dan tropis, di mana dapur dan ruang makan juga diintegrasikan dengan halaman belakang. Untuk menghadirkan penampilan seperti ini, seorang pemilik rumah tentunya memerlukan bantuan seorang desainer interior atau arsitek interior untuk merancang gambar kerja dan merencanakan elemen apa saja yang akan digunakan. Saat ini, jasa desain ditawarkan dengan harga Rp 1 juta – Rp 5 juta kali per meter persegi lahan yang hendak direnovasi. Kalau pemilik rumah tidak punya waktu untuk berbelanja material seperti jendela skylight, semen, batu bata, lantai parket, cladding kayu, dll., ia bisa menyewa jasa seorang kontraktor dengan sistem borongan penuh. Dengan sistem ini pemilik rumah cukup menyediakan dana sebesar Rp 3 juta sampai Rp 5 juta per meter persegi area, karena pihak kontraktor yang akan menyediakan semua material sesuai permintaan.



Kekurangan

Merenovasi rumah agar memiliki tampilan interior open space yang ideal perlu banyak biaya. Bila ketersediaan bujet relatif terbatas, pemilik rumah bisa menerapkan cara yang relatif murah, yaitu dengan meruntuhkan dinding-dinding pembatas di dalam rumah. Saat ini sudah ada kontraktor yang memasang tarif bongkar dinding biasa atau dinding keramik sebesar Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu per meter persegi. Selain itu, mendesain denah rumah minimalis tidaklah semudah kelihatannya. Panduan berikut ini akan dapat membantu anda.