Berbagai Jenis Engsel Pintu dan Manfaatnya

Engsel yang satu ini disebut engsel piano, karena menurut sejarahnya pertama kali digunakan pada daun penutup piano. Pada perkembangannya di jaman modern, engsel piano juga disematkan pada daun pintu, daun jendela, dan daun pintu lemari. Pertimbangan pemilihan engsel pintu piano adalah kepraktisannya. Engsel piano dijual dalam bentuk gulungan atau per meter (biasanya per 3 meter), sehingga bisa dipakai untuk beberapa pintu atau jendela sekaligus. Engsel ini juga bisa dipotong atau disesuaikan dengan panjang daun pintu atau jendela yang hendak dipasang. Saat ini engsel piano ditawarkan dengan harga Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per 2,5 meter atau per 3 meter.