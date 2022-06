Desain Rumah Mewah Bergaya Klasik Modern di Bali

Hingga saat ini rumah bergaya Eropa yang sangat mewah dengan sentuhan klasik modern masih menjadi favorit banyak orang. Kesan megah dan mewah yang terpancar dari hunian satu ini dihadirkan dengan warna putih yang dominan, dengan dipadu furnitur bergaya klasik yang timeless. Tidak lekang dimakan waktu, mari kita lihat hasil karya yang sangat indah dari ahli kami, yaitu Anjarsitek. Let's go inside and get inspiration for your own home.