Cara Mendesain Ruang Tamu

Mendesain ruang tamu berarti bersiap untuk melakukan perubahan pada ruangan keluarga. Anda mungkin memerlukan jasa desain interior untuk membantu menata dan memberikan keindahan. Untuk mengetahui estimasi biaya jasa interior di Indonesia, penjelasan berikut dapat menjadi referensi:

1. Per meter

Umumnya jasa desain interior professional memberikan tarif dengan hitungan per meter persegi. Kisarannya Rp 250 ribu s/d Rp 450 ribu.

2. Per View (gambar jadi)

Harga untuk per view/gambar jadi yang disediakan penyedia jasa biasanya berkisar Rp 500 rb s/d Rp 1 juta rupiah. Kendati begitu biasanya harga ini akan menjadi “cair” manakala kita memakai jasa sekaligus mengorder furniture di tempat penyedia jasa. Umumnya Anda akan mendapat discount 20-50%. Dengan harga desain 3D per meter Rp 75 ribu atau per view nya Rp 350 ribu.

3. Presentasi project

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menetapkan harga 7% dari nilai project. Namun beberapa desainer professional menarifkannya sesuai presentase project yakni kisaran 2%-7%.

Meski banyak jasa desain interior yang menawarkan harga lebih murah, namun sebaiknya Anda tidak mudah tergoda dengan harga tersebut. Karena hasilnya belum tentu sesuai dengan ekspetasi yang diharapkan. Dalam mendesain dibutuhkan kreatifitas dan taste yang baik tanpa mengabaikan nilai estetika yang ada. Namun semua tergantung preferensi Anda.