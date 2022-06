22 Desain Rumah Yang Mempesona

Memiliki hunian dengan pemandangan yang indah tidak disia-siakan begitu saja. Just take a look, rumah kayu yang dirancang oleh Taller de Ensamble SAS tampil memikat dengan dibangunnya teras di bagian atas rumah. Wow! Dengan tangga kayu di bagian luar, anggota keluarga, kerabat dan teman dapat bersantai di atap sambil menikmati pemandangan. Dan coba lihat, kamar tidurnya pun unik, dengan jendela besar yang bisa ditutup kapan saja dengan menurukan tirainya. Unbelievable!