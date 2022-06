Apartemen Mungil Yang Simpel, Efisien dan Elegan di Jakarta

Saat ini apartemen hadir dalam berbagai ukuran, dari yang berukuran besar, sedang dan juga kecil. Nah, pada Buku Ide ini kami akan mengulas apartemen yang berukuran mungil, yang ditata begitu kreatif oleh Exxo Interior, Interior Desainer dan Dekorator dari Bogor. Dengan kapasitas satu kamar ruangan mungil ini menjadi tempat tinggal yang begitu nyaman untuk dihuni. Sudah tidak sabar untuk melihat berkeliling ruang apartemen ini? Off we go!