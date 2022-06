Keramik sebagai bahan bangunan

Saat pergi ke toko bangunan, Anda akan mendapati bahwa keramik lantai maupun dinding memiliki beberapa jenis ukuran mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Mulai dari ukuran 20x20, 30x30, 40x40, 60x60, 30x60, dan juga beberapa ukuran jenis keramik roman lainnya. Demikian juga dengan merk dan jenis keramik. Anda hanya perlu membeli sesuai kebutuhan dan fungsi dalam membangun rumah.

Berikut beberapa referensi harga keramik terbaru dari berbagai macam merk terbaik dan berkualitas tinggi semisal Roman, Granite, Milan, Hercules, Mulia, dll yang dapat dijadikan alternative untuk lantai maupun dinding rumah. Sebagai estimasi harga kami lampirkan beberapa merk familiar yang dapat menjadi acuan saat hendak membeli keramik.

Merk Platinum mulai dari ukuran 20 x 20 cm, dengan isi 25 buah dibrandrol dengan harga Rp 50.000. Sedangkan ukuran 30x30 cm estimasi harga Rp 60.000. Untuk ukuran 60x60 cm kisaran harga Rp 85.000 – Rp 90.000. Tergantung motif dan corak yang diinginkan.

Perbandingan berikutnya adalah merk Roman yang penggolongannya didasarkan pada ukuran keramik yakni ukuran 20x20cm estimasi harga Rp 90.000 sedangkan ukuran 40x40 cm mulai harga Rp 100.000 – Rp 120.000.

Terakhir adalah contoh harga keramik berdasarkan hitungan per meternya merk Arwana. Untuk ukuran 20x20cm per m2 dengan corak tua estimasi harga mulai dari Rp 40.000, sedangkan untuk warna marble ukuran 40x40 cm per m2 estimasi harga Rp 50.000.

Semoga beberapa estimasi tersebut dapat menjadi panduan untuk mendapatkan produk yang sesuai kebutuhan.