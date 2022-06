6 Trik Menyembunyikan AC Agar Tidak Merusak Keindahan Interior

Umumnya, Anda perlu menentukan seberapa banyak AC yang ingin Anda sediakan sesuai dengan luas rumah. Menurut rekomendasi dari Energy Bureau of the Ministry of Economic Affairs, bobot AC dan luasnya yang aplikatif adalah sebagai berikut:

0.8 tons; 3,3 – 9.9 meter persegi

1.3 tons; 16.5 meter persegi

1.26 tons; 13,2 – 19,8 meter persegi

1.42 tons; 16,5 – 23 meter persegi 1.8 tons; 19,8 – 26,4 meter persegi

2.24 tons; 26,4 – 33 meter persegi

Jika rumah berlokasi di lantai atas, atau ruangan memiliki ekspos terhadap matahari dalam jangka waktu yang panjang, Anda perlu memilih AC dengan bobot besar.