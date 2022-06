10 Ide Dekorasi Kamar Tidur Sempit

Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu cahaya. Kita tidak perlu beli cahaya, karena bisa didapatkan secara gratis setiap hari. Suasana sempit dan sesak di sebuah kamar tidur bisa diatasi dengan membiarkan sebanyak mungkin cahaya masuk ke kamar. Selain itu, pandangan lepas pada panorama di luar jendela bisa menciptakan kesan luas, baik di kamar tidur maupun dalam pikiran kita. Tersedia banyak pilihan bingkai plus daun jendela berdasarkan bahannya. Harga kusen jendela aluminium saat ini berkisar antara Rp 120 ribu sampai Rp 320 ribu per meter. Sedangkan kusen jendela uPVC berkisar antara Rp 215 ribu sampai Rp 250 ribu per meter. Sementara yang paling mahal adalah kusen jendela dari bahan kayu, yang harganya berkisar antara Rp 85 ribu sampai Rp 650 ribu per meter (berdasarkan jenis kayu dan ukurannya). Kusen jendela kayu jati harganya bisa mencapai jutaan rupiah per meter. Perlu diketahui bahwa harga-harga di sini belum termasuk harga daun jendela dan kacanya.