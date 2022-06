6 Desain Kamar Tidur Simpel Nan Fungsional

Melihat lebih dekat, area kamar ini sangat sempurna untuk beristirahat dan bersantai. Less is more.. Dengan gaya Skandinavia yang indah, area kasur dilengkapi rak ambalan serbaguna di dinding. Untuk menyimpan pakaian, dibuatkan celah besar dimana lemarinya ber gaya terbuka. Menarik sekali! Dan dengan menambahkan beberapa pajangan dan lampu gantung yang artistik, area kamar tidur ini pun menjadi tempat bersembunyi yang begitu sempurna!