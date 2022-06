10 Lemari Pakaian Pilihan Desainer Untuk Hunian di Indonesia

Ide yang kreatif dan out of the box, tentu akan menghasilkan karya yang luar biasa. Untuk inspirasi Anda, profesional kami Formativ. Indywidualne Projekty Wnętrz memiliki ide brilliant untuk memanfaatkan celah kecil dari ruangan. Dan tidak tanggung-tanggung celah ini dibuat menjadi area lemari yang daya tampungnya cukup besar loh, dimana pemilik bisa menyimpan pakaian, sepatu, tas hingga aksesoris. Dan yang mencuri perhatian kami adalah dinding putih yang tidak dibiarkan kosong begitu saja. Ahli kami menghiasnya dengan menempelkan gantungan bulat yang memenuhi dinding, yang berguna untuk menggantung baju, tas dan juga topi. Two thumbs up!