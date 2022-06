Rumah 53 m² Gaya Kontemporer Modern di Bogor

Jika berencana untuk merenovasi kamar tidur Anda, coba lihat kamar ini yang bisa menjadi inspirasi. Mencerminkan tampilan yang bersih dengan warna dinding yang memberikan kenyaman ekstra, ranjang yang simpel dan furnitur modis bersanding dengan interior minimalis yang terlihat stylish. Tentunya tanpa kehadiran frame berisi artwork warna-warni, kamar kurang terasa hidup. So, pay attention to the little things. Dengan kehadiran frame foto/lukisan, lampu tidur, karpet hingga pot tanaman, ternyata membawa pengaruh yang besar pada penampilan kamar tidur.