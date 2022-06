Cara Mendesain Taman di Lahan Terbatas

Pada desain taman, kita juga menentukan apa saja elemen hardscape yang akan ditambahkan pada taman. Elemen hard scape ini meliputi elemen keras seperti batu hias, kolam, bak tanaman, patung, atau lampu taman. Batu hias yang biasanya dihamparkan di sekeliling tanaman atau jalan setapak umumnya adalah jenis batu koral sikat. Saat ini jenis-jenis batu koral sikat pun beragam, antara lain:

1. Batu koral sikat Alor hitam, harga Rp 50 ribu – Rp 60 ribu per kantong

2. Batu koral sikat Labuan/ Sukabumi, harga Rp 20 ribu – Rp 25 ribu per karung

3. Batu koral sikat Kupang putih, harga Rp 35 ribu – Rp 45 ribu per karung

4. Batu koral sikat merah hati, Rp 35 ribu – Rp 45 ribu per karung

5. Batu koral sikat pancawarna, Rp 35 ribu – Rp 45 ribu per karung

6. Batu koral sikat Flores hijau, Rp 50 ribu per kantong

7. Batu koral sikat balian, Rp 45 ribu – Rp 55 ribu per kantong

8. Batu koral sikat Italy, harga Rp 50 ribu – Rp 60 ribu per kantong.

Perlu diingat bahwa peletakan elemen hardscape nantinya akan dilakukan setelah tahap penanaman tanaman. Agar air tidak menggenangi taman, perlu diletakkan ijuk di atas permukaan tanah sebelum menutupnya dengan batu koral. Atau bisa juga memanfaatkan limbah kayu bekas material bangunan sebagai pengganti batu koral. Sedangkan bak tanaman bisa dibuat sendiri dari adukan semen atau beton.