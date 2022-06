Cara Menghitung Biaya Pasang Atap Baja Ringan

Pegiat di bidang konstruksi saat ini mempromosikan rangka atap baja ringan sebagai material yang lebih baik kualitasnya untuk menciptakan rumah kuat sepanjang masa. Inilah beberapa alasannya:

1. Liat/tangguh dengan daktilitas tinggi

Liat di sini artinya sebuah karakter yang mendefinisikan tentang kemampuan sebuah material menyerap energi dalam jumlah besar. Rangka atap baja ringan mampu menahan beban deformasi tanpa mengakibatkan kerusakan pada beban tarik. Baja ringan juga mampu menahan beban selama proses fabrikasi atau transportasi tanpa menimbulkan kerusakan besar. Ini sangat berbeda dengan rangka dari bahan kayu atau baja biasa yang bersifat keras. Kedua material ini bisa luluh lantak bila tertimpa beban kejut.

2. Pemasangan rangka atap baja ringan relatif singkat

Rangka atap baja mudah disambungkan satu sama lain menggunakan baut, mur, atau dilas. Selain itu, sesuai dengan namanya, rangka atap baja ringan tidak seberat baja biasa. Inilah mengapa pemasangan rangka atap baja ringan hanya memerlukan waktu yang lebih singkat, yaitu maksimal selama tiga minggu.

3. Kekuatan tariknya tinggi tapi ringan

Sifat ringan atap baja ini akan memudahkan kita saat hendak memindahkannya ke tempat lain. Per satuan berat rangka atap memiliki kekuatan tinggi, sehingga potensi beban matinya menjadi kecil. Rangka atap baja ringan cocok dipakai di rumah atau bangunan dengan bentang atap yang lebar. Sebagai bahan perbandingan, berat rangka atap baja ringan adalah 9kg per meter persegi. Lebih ringan bila dibandingkan dengan bobot kayu (18 kg per meter persegi) dan baja biasa (25kg per meter persegi).

4. Bukan baja biasa

Pada struktur baja konvensional, karat bisa muncul di bagian sambungan yang dilas. Sedangkan proses penggantian akan memakan waktu lama karena baja cukup berat. Baja ringan sudah dilapisi dengan zinc dan aluminium (zincalum) sehingga empat kali lebih tahan terhadap karat daripada baja biasa.

5. Proses pemasangan lebih cepat

Rangka atap baja ringan sudah tersedia dalam bentuk jadi, dan tugas kita adalah merangkainya saja. Biasanya baja profil C digunakan sebagai pembentuk rangka utama, dan baja ringan profil U digunakan sebagai reng. Dengan demikian, pembuatan kasau dan gording sudah tidak diperlukan. Baja sudah dipotong secara presisi oleh mesin pabrik dan telah disambungkan dengan mur tanpa baut. Bila proses pemasangan berjalan singkat, maka biaya yang dibutuhkan untuk membayar pekerja bangunan pun bisa dihemat.

6. Lebih ramah lingkungan

Hutan sebagai pemasok kayu lama-lama kian mengecil dan tidak sebanding dengan kebutuhan manusia. Padahal, hutan juga punya manfaat lain selain sebagai pemasok bahan bangunan, yaitu paru-paru dunia untuk menangkal pemanasan global, sarana rekreasi dan edukasi yang tak pernah habis digali. Menggunakan rangka atap baja ringan sudah dipromosikan sebagai langkah pembangunan yang ramah lingkungan, karena sama sekali tak ada kayu yang digunakan dalam pembuatannya.