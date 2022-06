10 Tips Membuat Desain Rumah Minimalis

PLUS ULTRA studio

Kami sudah menekankan hal ini dalam banyak artikel kami tentang desain rumah minimalis, dan akan mengulangnya kembali di sini. Minimalis adalah tentang kesederhanaan. Saat merancang desain rumah minimalis, ingatlah bahwa less is more (sedikit itu lebih). Untuk merealisasikan filosofi ini, warna putih biasa digunakan sebagai warna utama pada interior rumah minimalis. Mulai dari warna dinding, lantai, atap, furnitur, sampai kusen jendela. Menurut psikologi warna, warna putih identik dengan kesucian, kesehatan, dan awal yang baru. Jadi seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran akan munculnya kebosanan akibat aplikasi warna putih di seluruh interior rumah. Dalam rangka mengatasi hal ini, sesuatu perlu ditambahkan dalam desain rumah minimalis. Yaitu penempatan obyek dengan warna kontras. Sesuai dengan prinsip dasar desain rumah minimalis, obyek yang dimaksud sebaiknya memiliki fungsi atau fungsional. Pada contoh, obyek semacam ini diwakili oleh kursi turqoise dan pagar pengaman dari logam bercat hitam.