Cara Mendesain Dapur Minimalis

Bila semua langkah di atas dirasa rumit dan tidak ada kepastian hasilnya akan seindah gambar-gambar desain dapur minimalis kami, jangan khawatir. Saat ini jasa desain dapur minimalis banyak ditawarkan oleh para profesional di berbagai kota. Sebelumnya perlu diketahui juga bagaimana profesional pilihan kita mengkalkulasi tarif jasanya. Saat ini ada beberapa sistem pembayaran jasa desainer yang digunakan, yaitu:

1. Berdasarkan per meter persegi luas ruangan

Besaran tarif per meter persegi tidak sama antara kota satu dan lainnya. Sebagai gambaran, biaya desain dapur minimalis di Jakarta bisa mencapai Rp 2 juta per meter persegi. Sedangkan di kota Surabaya tarif berkisar di angka Rp 1 juta per meter persegi.

2. Berdasarkan persentase

Ada juga desainer interior yang menawarkan tarif jasa yang dihitung 3 sampai 5% dari total biaya produksi. Total biaya produksi bisa diambil atau berdasarkan RAB (rencana anggaran biaya) yang disusun arsitek pada tahap perencanaan sebelumnya.

3. Berdasarkan desain

Seorang desainer interior juga bisa menawarkan jasa pembuatan gambar desain dalam bentuk desain dua dimensi dan tiga dimensi. Ia juga menawarkan jasa pembuatan RAB desain interior rumah secara keseluruhan. Mengenai besaran tarifnya pun juga bervariasi, bisa berkisar antara Rp 700 ribu sampai dengan Rp 1 juta per desain.

Kesepuluh desain dapur minimalis yang pas untuk hunian Indonesia ini juga dapat menjadi inspirasi anda, sebelum membangun milik anda sendiri.